Schweizer in Konstanz getötet

In Konstanz läuft derzeit eine Grossfahndung nach einem unbekannten Messerstecher. In der Nacht auf Samstag kam es vor einer Shisha-Bar in der Fritz-Arnold-Strasse zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung», sagt Markus Sauter, Mediensprecher des Polizeipräsidiums Konstanz. «Wir vermuten, dass in der Folge mit einem Messer auf den 19-jährigen Mann eingestochen wurde.» Der junge Mann aus dem Kanton Schaffhausen konnte sich anschliessend selbständig in die Bar begeben, wo er zusammenbrach. Später erlag er im Spital seinen Verletzungen. Zur Klärung der genauen Todesursache wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft eine Obduktion durchgeführt.

«Der mutmassliche Täter flüchtete zusammen mit seinen Begleitern», sagt Sauter. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnten die Unbekannten bis jetzt noch nicht gefunden werden. «Wir arbeiten grenzübergreifend mit den Kantonspolizeien aus dem Umland zusammen», sagt Sauter. Die Ermittlungen der 40-köpfigen Sonderkommission und die Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter und seinen Begleitern laufen auf Hochtouren.

(saz/POL-KN)