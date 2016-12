Schweizer Konzerne sind kleine Fische

Die Marktkapitalisierung des iphone-Herstellers Apple hat im Vergleich mit dem Vorjahresende um 7 Prozent auf rund 625 Milliarden Dollar zugelegt. Das ergibt eine Studie, die das Beratungsunternehmen EY am Donnerstag vorlegte.

Auf Platz zwei rangiert Alphabet, die Holding von Google. Dessen Marktkapitalisierung ist um rund 4 Prozent auf 552 Milliarden Dollar gestiegen. Rang 3 belegt wie im Vorjahr Microsoft, dessen Börsenwert sich im Vorjahresvergleich aber um 11 Prozent auf 492 Milliarden Dollar erhöhte.

Ohnehin kommen die zehn wertvollsten Unternehmen auf dem Erdball alle aus den Vereinigten Staaten. Unter den nach Marktkapitalisierung am höchsten bewerteten Top-100-Firmen unterhalten mit 57 Unternehmen deutlich mehr als die Hälfte ihren Sitz in Nordamerika. Nur 23 Konzerne verfügen laut EY über eine Zentrale in Europa und lediglich 19 Firmen haben ihren Sitz in Asien.

Schweizer Grosskonzerne sind im internationalen Vergleich kleine Fische und fielen zudem in der Liste deutlich zurück. So ist zwar Nestlé mit einer Marktkapitalisierung von rund 214 Milliarden Dollar weiterhin das wertvollste Schweizer Unternehmen. Die Bewertung ging allerdings auf Dollarbasis um rund 10 Prozent zurück. Nestlé belegt derzeit Platz 21 in der Welt und rutschte im Vorjahresvergleich aber von Rang 13 ab. Laut den Autoren der Studie sind Währungseffekte vernachlässigbar.

Die Börsenbewertung des Schweizer Zweitplatzierten, der Roche-Gruppe, gab im Lauf des Jahres 2016 um deutliche 17 Prozent auf 194 Milliarden Dollar nach. Daher sackte der Basler Pharmakonzern im Rangking von Platz 14 auf Nummer 28 ab.

Und schliesslich landete noch der Novartis-Konzern auf dem Siegertreppchen, dessen Börsenkapitalisierung aber um rund 18 Prozent auf 171 Milliarden Dollar zusammenschmolz und das Unternehmen damit von Platz 19 im Vorjahr auf Rang 35 im Jahr 2016 abrutschen liess.

