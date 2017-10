Kurzfilm erhält Silbermedaille bei Studentenoscar

Gruppenbild mit Oscar: 3.v.l. der Zürcher Jan-Eric Mack, der mit "Facing Mecca" beim Studentenoscar die Silbermedaille bekommen hat: 2.v.r. sein Produzent Joël Jent von Dschoint Ventschr. (zVg) © zVg Dschoint Ventschr

Der Kurzfilm «Facing Mecca» des Schweizers Jan-Eric Mack ist am Donnerstag von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences mit einem Student Academy Award ausgezeichnet worden. Er erhielt in der Sparte Narrative (International Film Schools) die Medaille in Silber.