Das Staffel-Rennen der Männer in Lahti findet ohne Toni Livers statt © KEYSTONE/EPA COMPIC/PEKKA SIPOLA

Die Schweiz wird das Staffel-Rennen der Männer am Freitag an der WM in Lahti ohne Toni Livers in Angriff nehmen. Startläufer ist Jason Rüesch, Schlussläufer Curdin Perl. Den zweiten Klassisch-Part nach Rüesch absolviert erwartungsgemäss Jonas Baumann.