Schweizer Männerstaffel haarscharf an Bronze vorbei

Curdin Perl gibt im Stadion von Lahti alles (Archivbild) © KEYSTONE/EPA COMPIC/PEKKA SIPOLA

Der Schlussläufer Curdin Perl kämpft im Staffel-Rennen an den Weltmeisterschaften in Lahti in einer Viergruppe um Bronze. Zum Schluss resultiert der 4. Rang, zwei Zehntel hinter Schweden.