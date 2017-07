Neff enttäuscht in Andorra

Nach Platz 3 beim Saisonauftakt Mitte Mai in Nove Mesto und dem 4. Rang eine Woche später in Albstadt war es für die 24-jährige Urnerin in Vallnord bereits die dritte Top-4-Klassierung in dieser Weltcup-Saison.

Ein enttäuschendes Rennen zeigte Jolanda Neff. Die St. Gallerin, die nach ihrem 18. Rang zum Saisonauftakt in Albstadt als Dritte auf dem Podest gestanden hatte, musste sich in Andorra mit Platz 12 begnügen. Damit war Neff hinter Indergand und Alessandra Keller (9.) nur die drittbeste Schweizerin.

Den Sieg sicherte sich die Ukrainerin Jana Belomoina vor Weltmeisterin Annika Langvad aus Dänemark und der norwegischen Altmeisterin Gunn-Rita Dahle Flesjaa.

Das Rennen der Männer mit dem zweifachen Saisonsieger und Olympiasieger Nino Schurter beginnt um 14.45 Uhr.

(SDA)