Schweizer Museen widmen sich am Museumstag sensiblen Themen

Was ist mit den Leichen, die manche Museen im Keller haben? Ist das Ausstellen von sterblichen Überresten, wie beispielsweise den peruanischen Mumien im Kunsthistorischen Museum in Delsberg, ethisch? Und darf man Elfenbein ausstellen, während weltweit Nashörner und Elefanten vom Aussterben bedroht sind?

Was ist mit den «Negerlein»-Spieldosen, die noch vor 100 Jahren sehr beliebt waren? Ist es politisch korrekt, wenn das Museum für Musikautomaten in Seewen den Besuchern einen «Mohrenkopf» schenkt?

Sensible Themen gibt es beim Thema Museen viele: Entartete Kunst steht beispielsweise im Kunstmuseum Basel im Fokus, Fälschungen schmuggelt das Museum Franz Gertsch in Burgdorf in seine Ausstellung.

Daneben gibt es aber auch entlegenere Probleme: Das Freilichtmuseum Ballenberg etwa stellt sich zum Museumstag der Frage, ob es den Bauernhoftieren im Ballenberg gut geht.

