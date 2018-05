Schweizer Nati muss auf Rüfenacht verzichten

Thomas Rüfenacht muss für die WM in Dänemark passen © KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

Mit Thomas Rüfenacht muss ein weiterer Stürmer für die WM in Dänemark passen. Der Flügelstürmer des SC Bern verletzte sich im letzten Vorbereitungsspiel letzte Woche in Riga am Rücken.