Schweizer Nationalteam an Karjala Cup

Für den ersten Zusammenzug der Olympia-Saison musste Fischer die Spielpläne der Klubs besonders berücksichtigen. Weil der SC Bern und die ZSC Lions mit Auswärtsspielen in den Achtelfinals der Champions Hockey League engagiert sind, werden im ersten Test in Biel am 8. November gegen Kanada keine Spieler dieser beiden Vereine in der SIHF-Auswahl dabei sein.

Elf SCB- und ZSC-Akteure stossen stattdessen für die Partien in Helsinki gegen Tschechien (10. November) und Russland (11. November) zum Team. Dafür kehren neun Spieler nach der Partie gegen Kanada zu ihren Arbeitgebern zurück.

(SDA)