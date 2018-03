Hat seine Mannschaft kräftig durcheinander gewürfelt: Nationaltrainer Vladimir Petkovic veränderte die Schweizer Equipe gegen Panama auf acht Positionen © KEYSTONE/URS FLUEELER

Das Schweizer Nationalteam tritt im Testspiel gegen Panama von heute Abend in Luzern mit acht neuen Spielern in der Startformation an. Im Vergleich zum mit 1:0 gewonnenen Test vom letzten Freitag in Athen gegen Griechenland mischte Trainer Vladimir Petkovic die Aufstellung gehörig durch. Es hat sich gelohnt: Die Schweiz gewinnt 6:0.