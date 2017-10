Schweizer NHL-Spieler in Skorerlaune

Mark Streit (rechts) nach wie vor im vollen Einsatz © KEYSTONE/AP The Canadian Press/JACQUES BOISSINOT

In der Vorbereitung auf die Saison in der NHL trägt Verteidiger Mark Streit einen Assistpunkt zum 9:2-Heimsieg der Montreal Canadiens gegen die Ottawa Senators bei.Den verschiedenen in der NHL tätigen Schweizern gelangen in den Testspielen in der Nacht zum Sonntag insgesamt fünf Skorerpunkte.