Schweizer Niederlage im zweiten WM-Vorbereitungsspiel

Ein Siege und eine Niederlage resultierten für die Schweizer Nationalmannschaft um Headcoach Patrick Fischer in den beiden WM-Testspielen gegen Gastgeber Frankreich © KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft verliert das zweite WM-Vorbereitungsspiel in Frankreich. In Cergy unterliegt die Auswahl von Patrick Fischer dem WM-Gastgeber mit 2:3 nach Verlängerung.Nachdem Damien Riat die Schweiz in der 17.