Schweizer ohne Einzel-Topresultat am Heim-Weltcup

Degenfechter Max Heinzer scheiterte am Heim-Weltcup in Bern im Einzel in den Achtelfinals © KEYSTONE/LUKAS LEHMANN

Am Degen-Weltcup der Männer in der Berner Wankdorfhalle verpassen die Schweizer im Einzel einen Podestrang deutlich. Max Heinzer scheitert als bester Schweizer in den Achtelfinals.