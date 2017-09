Schweizer Orientierungsläufer am Weltcup-Finale mit Ambitionen

Matthias Kyburz hat seinen vierten Overall-Titel vor Augen © KEYSTONE/SWISSORIENTEERING/REMY STEINEGGER

Traditionsgemäss findet die Weltcup-Saison der Orientierungsläufer in der Schweiz ihren Abschluss. Matthias Kyburz will sich am Wochenende in Grindelwald seinen vierten Overall-Titel sichern.Das Finale beinhaltet je einen Lauf über die Lang- und die Mitteldistanz sowie eine Sprint-Staffel.