Schweizer Quartett im Halfpipe-Final

Freute sich diebisch über die WM-Final-Qualifikation seiner vier Halfpipe-Fahrer: Freestyle-Nationaltrainer Pepe Regazzi © KEYSTONE/STEFFEN SCHMIDT

Die Schweizer Halfpipe-Fahrer stehen in globo im WM-Final in der Sierra Nevada. Pat Burgener, Jan Scherrer, Iouri Podladtchikov und David Hablützel belegen in der Qualifikation die Ränge 5 bis 8.