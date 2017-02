Schweizer räumen auch im Slopestyle ab

Sarah Hoefflin und Giulia Tanno standen am Sonntag in der Slopestyle-Konkurrenz gleich nochmals auf dem Podest, nachdem sie bereits am Samstag zusammen mit der Siegerin Mathilde Gremaud in Abwesenheit des US-Teams auf dem Kicker in Québec einen Schweizer Dreifachsieg gefeiert hatten. Am Sonntag verhinderte nur die Norwegerin Johanne Killi einen erneuten Schweizer Triumph.

Bei den Männern gab es nach dem Sieg von Kai Mahler im Big Air knapp 24 Stunden später erneut einen Schweizer Erfolg zu bejubeln. Andri Ragettli, der Dritte vom Samstag, bewies im Slopestyle-Wettbewerb seine bestechende Form und siegte mit 0,8 Punkten Vorsprung vor dem Briten James Wood. Für den Bündner war es der dritte Podestplatz im Slopestyle. In seinen Heimrennen in Silvaplana stand er 2016 als Sieger und 2015 als Zweiter schon auf dem Podest.

