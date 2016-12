Schweizer siegen zum Auftakt gegen Tschechien spektakulär

Nico Hischier avancierte beim WM-Auftakt der Schweizer U20-Nationalmannschaft zum Matchwinner © KEYSTONE/AP The Canadian Press/CHRIS YOUNG

Der Schweizer U20-Nationalmannschaft glückt der Auftakt in die Weltmeisterschaft in Kanada. Gegen Tschechien siegt die Mannschaft von Christian Wohlwend 4:3 n.V.Die knapp 5000 Zuschauer im Centre Bell in Montreal erlebten eine spektakuläre Schlussphase.