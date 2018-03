Schweizer Silbercurler fahren gemeinsam fort

Jenny Perret und Martin Rios im Glanz ihrer Olympia-Silbermedaillen © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Kurz nach dem Gewinn der Silbermedaille an den Winterspielen in Südkorea entscheiden sich die Mixed-Doppel-Curler Jenny Perret und Martin Rios, gemeinsam bis Olympia 2022 in Peking fortzufahren.