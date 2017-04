«Schweizer sind in Konstanz eine Plage»

Kaum fünf Minuten ist der Konstanzer Polizist unterwegs, schon entdeckt er den ersten Falschparker. Einen Schweizer. Dieser ist sich seines Fehlverhaltens bewusst: «Ich habe blöderweise den Fehler gemacht. Ich werde die Busse ordnungsgemäss bezahlen», sagt er gegenüber TVO.

7 Auto abgeschleppt

Er ist nicht der einzige Parksünder. Innerhalb von nur zwei Stunden hat die Polizei zusammen mit der Feuerwehr bereits sieben Autos abgeschleppt. Darunter das Auto eines St.Gallers. Dieser wollte eigentlich nur kurz einen Kollegen besuchen: «Als ich wieder heraus kam, war mein Auto weg.»

«Schweizer sind eine Plage»

Dass die Polizei so rigoros gegen Schweizer vorgeht, kommt bei den Konstanzer gut an. Vielen reisst langsam aber sicher der Geduldsfaden: «Die Schweizer sind eine Plage. Sie sollen doch in ihrem eigenen Land parken», beschwert sich ein Konstanzer.

Der Polizei geht es in der Aktion darum, die Leute zu sensibilisieren. Es werden auch nicht nur Schweizer gebüsst, sondern auch Deutsche. An einem Spitzentag verteilt ein Konstanzer Polizist rund 120 Bussen.

Der ganze TVO-Beitrag: