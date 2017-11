Schweizer Spion erhält ein Jahr und zehn Monate auf Bewährung

Der angeklagte Schweizer (Mitte) zusammen mit seinen Anwälten während des ersten Prozesstag vor dem Frankfurter Oberlandesgericht. Dieses sprach ihn der Spionage für schuldig. (Archivbild) © Keystone/DPA dpa/Pool/ANDREAS ARNOLD

Der in Deutschland wegen Spionage angeklagte Schweizer ist vom Oberlandesgericht in Frankfurt zu einem Jahr und zehn Monaten Gefängnis auf Bewährung und einer Busse von 25’000 Euro verurteilt worden. Das teilte das Gericht am Donnerstag mit.