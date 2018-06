Schweizer Team in Togliatti eingetroffen

Vladimir Petkovic bei der Ankunft in Samara © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Die Schweizer Nationalmannschaft ist sechs Tage vor dem ersten Gruppenspiel im WM-Quartier in Togliatti angekommen. Nach einem rund vierstündigen Flug von Zürich nach Samara ist das Schweizer Nationalteam am Montagabend kurz nach sieben Uhr Ortszeit in seinem WM-Quartier in Togliatti eingetroffen.