Schweizer U20 scheitert deutlich im Viertelfinal

Die Schweizer, im Bild Goalie Philip Wüthrich, hatten Kanada im Viertelfinal nichts entgegenzusetzen © KEYSTONE/AP The Canadian Press/NATHAN DENETTE

Die Schweizer scheiden an der U20-Weltmeisterschaft in Buffalo wie erwartet im Viertelfinal aus. Das Team von Trainer Christian Wohlwend unterliegt Kanada 2:8.Der Plan der Schweizer war, gegen die mit sieben Erstrunden-Drafts spielenden Nordamerikaner so gut und lange wie möglich dagegenzuhalten.