Schweizer U21 gelingt Hauptprobe

Joao Oliveira, der Schweizer Doppel-Torschütze © KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Der Schweizer U21-Nationalmannschaft gelingt die Hauptprobe auf die bevorstehende EM-Qualifikation.Die Mannschaft von Heinz Moser setzte sich in Biel gegen Deutschlands U20-Team 2:1 durch. Der Luzerner João Oliveira brachte die Schweiz mit seinen Toren in der 16. und 63. Minute 2:0 in Führung.