Schweizer Unternehmen sorgen sich wegen hartem Brexit

Allzu viel wurde nicht gegessen, dafür umso mehr gesprochen: Bundesrat Johann Schneider-Ammann beim Frühstück in Davos mit Schweizer Topmanagern. © Keystone/GIAN EHRENZELLER

Nach der Ankündigung der britischen Premierministerin Theresa May, Grossbritannien werde aus dem EU-Binnenmarkt austreten, sorgen sich Schweizer Unternehmen um ihren Zugang zum britischen Markt. Das sagte Bundesrat Johann Schneider-Ammann am Mittwoch in Davos.