Schweizer verlieren zum Auftakt der WM-Vorbereitung

Nationalcoach Patrick Fischer hat mit der Schweiz im Hinblick auf die WM noch Steigerungspotential © KEYSTONE/EPA/JAVIER ETXEZARRETA

Die Schweizer Nationalmannschaft startet mit einer 2:5-Niederlage in Pribram gegen Tschechien in die Vorbereitung für die Weltmeisterschaft in Dänemark (4. bis 20. Mai).Die Schweizer gerieten bis zur 26. Minute 0:3 in Rückstand.