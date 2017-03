Schweizerin designt Kleid für Katy Perry

Yvonne Reichmuth mit einem Lederaccessoir. © zVg

Was für eine Ehre, wenn ein Star in seinem Videoclip ein Kleidungsstück trägt, das du designt hast. Der Schweizerin Yvonne Reichmuth ist dies passiert, Katy Perry trägt in ihrem neuen Clip ein Oberteil des Schweizer Labels Yvy. Dies ist nicht der erste Coup, welcher der Zürcherin gelungen ist.