Schweizer Mitarbeiterin von Hilfsorganisationen im Sudan entführt

Die Situation in Darfur, wo die Schweizerin entführt wurde, hat Tausende in die Flucht getrieben. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/JEROME DELAY

Im Sudan ist eine Schweizerin entführt worden. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) bestätigte am Sonntagabend, es habe Kenntnis von dem Fall in dem von internen Konflikten erschütterten Land.«Unsere Vertretung vor Ort ist mit den lokalen Behörden in Kontakt.