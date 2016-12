Schweizerin in Konstanz festgenommen

Die Frau wurde am Weg nach Konstanz festgenommen. © (Google Maps)

Eine 51-jährige Schweizerin ist in der Nacht auf Sonntag am Grenzübergang Kreuzlinger Tor in Konstanz von der Polizei festgenommen worden. Sie hatte eine Geldstrafe von 1500 Euro nicht bezahlt und wurde deshalb per Haftbefehl gesucht.