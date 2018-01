Schweizerinnen beim Sprint in Oberhof weit zurück

Ohne Weltcup-Punkte beim Sprint in Oberhof: Selina Gasparin © KEYSTONE/EPA TT NEWS AGENCY/PONTUS LUNDAHL

Beim Sprint anlässlich des Biathlon-Weltcups in Oberhof vermag Selina Gasparin nicht an ihre beiden Top-6-Platzierung vor Weihnachten in Frankreich anzuknüpfen.