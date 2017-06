Schweizerinnen kassieren Schlappe gegen England

Englands Toni Duggan (links) im Zweikampf mit Eseosa Aigbogun © KEYSTONE/EPA KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Das Schweizer Frauen-Nationalteam erleidet in Biel im letzten Länderspiel vor der Mitte Juli beginnenden EM gegen England eine 0:4-Abfuhr. Nach ereignislosen 25 Minuten in der Arena in Biel nahmen die Gäste von der britischen Insel das Zepter in die Hand.