Schweizerinnen mit klarem Auftaktsieg

Torschützin Alina Müller (vorne links) und ihre Teamkolleginnen feiern auf dem Weg zum 6:1-Sieg gegen Dänemark am Olympia-Qualifikationsturnier in Arosa den ersten Treffer © KEYSTONE/EDDY RISCH

Die Schweizer Eishockey-Frauen starten in Arosa erfolgreich in das Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele in Pyeongchang. Gegen Dänemark feiern sie einen problemlosen 6:1-Sieg.