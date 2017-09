Dieses Wochenende kommen rund 360 Turnerinnen und Turner nach Bad Ragaz. Sie nehmen an den Schweizermeisterschaften Gymnastik teil. Folgendes erwartet euch in der Sporthalle Badrieb in Bad Ragaz.

– Wettkämpfe in der Gymanstik Einzel und zu Zweit

– Darbietungen mit Ball, Reif, Seil, Keulen, Band und ohne Handgerät

– Festwirtschaft mit warmen und kalten Speissen

– Es haben auch einige Turnerinnen aus der Ostschweiz Chancen auf einen Titelgewinn.