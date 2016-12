Schwelbrand in Eichberg hält Feuerwehr auf Trab

Der Schwelbrand sorgte für starke Rauchentwicklung © Kantonspolizei St.Gallen

Am Montagmorgen ist in einem Doppeleinfamilienhaus am Chöliweg in Eichberg ein Schwelbrand ausgebrochen. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. Am Nachmittag drang jedoch bereits wieder Rauch aus dem Haus, was erneute Löscharbeiten nach sich zog.