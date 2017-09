«Schwellbrunn ist kein 0815-Dorf»

Die schöne Landschaft sowie das aktive Dorfleben sind nur zwei Kriterien, die Schwellbrunn zum Sieg verholfen haben. Im nationalen Wettbewerb der Schweizer Illustrierten in Zusammenarbeit mit SRF wurde Schwellbrunn aus 50 Schweizer Dörfern zum schönsten ernannt. Die Entscheidung lag beim Publikum – es wurden über 48’000 Stimmen abgegeben. Was sagen die Dorfbewohner zu dieser Ehre? Wir haben im schönsten Dorf der Schweiz vorbeigeschaut.

Peter Sturzenegger, Wirt im Gasthaus Ochsen

«Ich bin überrascht und absolut überwältigt. Natürlich finde ich auch, dass Schwellbrunn der schönste Ort der Schweiz ist. Unser Dorf ist nicht nur äusserlich, sonder auch innerlich sehr schön. Schwellbrunn hat Charme und wir fühlen uns hier wohl. Ich bin hier aufgewachsen und schon die Kindheit war wunderschön. Wer noch nie in Schwellbrunn war, sollte unbedingt mal einen Spaziergang machen oder von hier aus wandern gehen.»

Noëlle Forrer, Anwohnerin

«Diese Entscheidung kommt für mich sehr unerwartet. Selber nimmt man es gar nicht so wahr, dass Schwellbrunn für Aussenstehende als so schön empfunden wird. Ich persönlich finde die grüne Landschaft hier sehr schön. Aber auch, dass es noch ein richtiges Dorf ist und man die Menschen kennt. Wenn man sich hier in Schwellbrunn begegnet, begrüsst man sich und bleibt manchmal stehen, um zu ‹schwätzen›.»

Oskar Meisel, Dorfladenbesitzer

«Damit habe ich nicht gerechnet, ich dachte, wir hätten keine Chance! Wow, ich freue mich darüber. Vor zwei Jahren haben wir den Dorfladen übernommen und uns gefällt es in Schwellbrunn extrem gut. Die Ruhe, die Landschaft… Es ist pure Lebensqualität! Ein Dorf wie Schwellbrunn ist einzigartig in der Schweiz. Schön finde ich zum Beispiel, dass sich die Autofahrer hier immer an die Regeln halten.»

Annelies Sturzenegger, Mitarbeiterin im Gasthaus Ochsen

«Juuuhuuu, ich freue mich riesig über diese Entscheidung! Das gibt einen Aufschwung hier im Dorf und das tut bestimmt allen gut. In der Schweiz gibt es viele schöne Dörfer, aber Schwellbrunn ist ganz besonders. Wenn man vom Säntisblick Richtung Schwellbrunn fährt und dann die Landschaft und die Häuserreihe sieht, ist es ein wunderschönes Bild. Ich bin hier seit 17 Jahren daheim und fühle mich wohl. Die Menschen sind natur- und brauchtumsverbunden. Es ist einfach kein 0815-Dorf.»

Vreni Jud, Mesmerin

«Ich freue mich sehr, dass Schwellbrunn das schönste Dorf der Schweiz ist, ich bin seit 29 Jahren hier zuhause. Jedoch muss ich ehrlicherweise sagen: Ich finde, wir Dorfbewohner müssen uns an der Nase nehmen und zum Beispiel mehr wischen vor der eigenen Haustüre. Auch mehr Blumen wären schön, so dass es noch viel mehr Freude macht, hier zu wohnen. Das wäre mein Wunsch.»

Unsere Umfrage bei der Schwellbrunner Bevölkerung vom vergangenen Mai: