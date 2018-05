Schwer verletzt nach Töffunfall

Der Töfffahrer war in fahrunfähigem Zustand und ohne Ausweis unterwegs. © KapoSG

Am Sonntagmorgen ist auf der Wilerstrasse in Wattwil ein 26-jähriger Mann mit einem nicht versicherten Motorrad gestürzt. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er mit der Rega ins Spital geflogen werden musste.