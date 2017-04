Schwere Explosionen an Flughafen in Damaskus

Mehrere Explosionen erschütterten am frühen Morgen den Flughafen von Damaskus. (Archiv) © KEYSTONE/EPA/TOLGA BOZOGLU

Am internationalen Flughafen der syrischen Hauptstadt Damaskus hat es mehrere schwere Explosionen gegeben. Sie waren am Rande des Flughafens am frühen Donnerstagmorgen (Ortszeit) zu hören, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte und Zeugen berichteten.