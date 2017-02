Schwere Kämpfe zwischen Dschihadisten in Syrien

Von der Türkei unterstützte Kämpfer der syrischen Opposition nahe der Stadt Al-Bab © Keystone/AP Baladi News/UNCREDITED

Kurz vor Beginn neuer Gespräche für eine Waffenruhe in Syrien gehen die Gefechte in dem Bürgerkriegsland weiter. Bei Kämpfen zwischen rivalisierenden Dschihadisten-Gruppen wurden in der Provinz Idlib am Dienstag fast 70 Kämpfer getötet.