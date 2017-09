Schwerer Arbeitsunfall im Thurgau

Der schwer verletzte Arbeiter musste mit der Rega ins Spital gebracht werden. © Keystone

Nach einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Sitterdorf musste am Montagmorgen ein Arbeiter ins Spital geflogen werden. Der Mann stürzte gemäss Kantonspolizei fünf Meter in die Tiefe. Er musste mit der Rega ins Spital gebracht werden.