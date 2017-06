Schwerer Unfall bei Mellau

Kurz vor 18 Uhr war eine 73-jährige PKW-Lenkerin mit drei Beifahrern in der Vorarlberger Gemeinde Reuthe unterwegs. Sie wollte von einer Forststrasse in die Hauptstrasse einbiegen, dabei übersah sie ein Motorrad. Der 24-jährige Motorradfahrer und seine 23-jährige Mitfahrerin wurden bei der Kollision zwischen dem PKW und dem Motorrad 30 und 50 Meter nach vorne geschleudert.

Die beiden Motorradfahrer blieben schwer verletzt am Strassenrand liegen. Auch die Beifahrer im PKW wurden teils schwer verletzt. Eine 82-Jährige musste am Unfallort reanimiert werden, bevor sie mit dem Hubschrauber in ein Spital geflogen wurde. Auch die 23-jährige Beifahrerin auf dem Motorrad wurde mit de Hubschrauber abtransportiert. Die restlichen vier Verletzten wurden mit dem Rettungswagen in die Krankenhäuser Dornbirn und Bregenz gefahren.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

(red)