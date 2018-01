Schwerer Wintersturm zieht über FM1-Land

Das FM1-Land muss sich am Mittwoch auf einen schweren Wintersturm einstellen, wie Meteonews in einer Mitteilung schreibt. Bereits in der Nacht auf Mittwoch nimmt der Wind mit einer Warmfront kräftig Zug auf. Die stärksten Windböen sind dann im Verlauf des Vormittags mit dem Durchzug einer Kaltfront zu erwarten.

Im Flachland muss mit Böenspitzen von 90 bis 130km/h gerechnet werden, in erhöhten Lagen sind bis 150km/h, in exponierten Gipfellagen bis 180 km/h möglich.

Lokal sind stets auch höhere Böenspitzen möglich. Bei diesen Windgeschwindigkeiten muss mit sturmbedingten Schäden gerechnet werden.

(red.)