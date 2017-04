Schweres Erdbeben erschüttert Philippinen – ASEAN-Treffen beginnt

Ein schweres Erdbeben hat die Philippinen am Samstagnacht erschüttert. © KEYSTONE/EPA/LEE NEIL B. TONGO

Ein schweres Erdbeben der Stärke 7,2 hat in der Nacht zum Samstag (Ortszeit) die südlichen Philippinen erschüttert. An zahlreichen Gebäuden des Inselstaats in Südostasien entstand Sachschaden. Mehrere tausend Menschen flohen aus ihren Häusern.