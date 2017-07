Schwertransporter blieb auf Schiene hängen

Der Unfall hat sich am Montagabend um etwa 21 Uhr erreignet: Ein Schwertransporter war vom See Richtung Rorschacherberg unterwegs. Beim Bahnübergang kam der hintere Teil des Transporters von der Strasse ab und sank in die Erde ein.

«Sowohl Strasse als auch Bahn waren blockiert», bestätigt Gian Andrea Rezzoli, Sprecher der Kapo St.Gallen, eine Meldung von 20min. Gegen 1.30 Uhr hatte die Feuerwehr den Unfallort geräumt. «Seit den frühen Morgenstunden ist die Bahnstrecke wie auch die Strasse wieder frei», sagt Rezzoli zu FM1Today.

(red.)