Schwerverletzte wegen Raserrennen?

Die 21-jährige Lenkerin des Unfallautos wurde schwer verletzt. © Kapo TG

Eine 21-jährige Autofahrerin knallte am Sonntagmittag in Schlatt bei Frauenfeld frontal in einen Baum. Sie musste schwer verletzt ins Spital geflogen werden. Mit ihr unterwegs waren zwei weitere Autos. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen eingeleitet.