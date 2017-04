Schwerverletzter bei Ausschreitungen in Venezuela

In Caracas fliegen die Fetzen - und auch die Kugeln der Sicherheitskräfte: Ein Demonstrant gegen Präsident Maduro wurde von einer Kugel am Kopf getroffen und ins Spital eingeliefert. © KEYSTONE/AP/FERNANDO LLANO

Bei einer Massendemonstration gegen eine drohende Diktatur in Venezuela ist es in der Hauptstadt Caracas zu schweren Ausschreitungen gekommen. Ein Demonstrant wurde am Mittwoch von einem Schuss in den Kopf getroffen und kam schwer verletzt in ein Spital. Das berichtete das Portal «El Nacional».