Schwerverletzter bei Unfall auf der Autobahn A12 bei Matran FR

Im auf der A12 bei Matran FR ausser Kontrolle geratenen Auto wurde ein 30-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt. © Kantonspolizei Freiburg

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A12 sind in in der Nacht auf Sonntag drei Personen verletzt worden. Ein 30-jähriger Mann schwebt in Lebensgefahr. Zwei Autos waren bei Matran FR zusammengestossen.