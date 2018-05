Schwingerkönig Sempach mit Bandscheibenvorfall

Matthias Sempach wird von gesundheitlichen Problemen nicht verschont © KEYSTONE/MARCEL BIERI

Schwingerkönig Matthias Sempach gab am Mittelländischen Fest in Habstetten nach drei Gängen mit Rückenschmerzen auf. Untersuchungen ergeben nun einen Bandscheibenvorfall.Sempach litt im Frühling längere Zeit an Rückenproblemen. Vor dem ersten Kranzfest-Einsatz am 6.