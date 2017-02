Schwizer trennt sich von Future

Aber für ein Nummer-1-Pferd sei Future leider nicht zuverlässig genug, meinte Schweizer. «Irgendwas steht ihm im Weg, zu oft passieren Flüchtigkeitsfehler», sagte der 54-Jährige.

Schwizer konzentriert sich nun auf seine selber aufgebauten jungen Vierbeiner. Einsätze an Nationenpreisen und als Hauptziel die Teilnahme an den Europameisterschaften in Göteborg im August stehen bei ihm weiterhin im Fokus. «Ich kann dabei auf die drei talentierten Pferde Balou Rubin, Leonard und Lester zählen», so Schwizer.

(SDA)