Schwule Geier werden Väter

Dass die beiden sich gern haben, war den Zoowärtern schon länger bewusst. Immer wieder waren die beiden zusammen unterwegs und der Zooangestellte Job Van Tol sagte gegenüber der BBC: «Die beiden sind ein sehr enges Paar.» Schon seit Jahren sind sie im Artis Royal Zoo in Amsterdam. Sie haben jedes Jahr ein Nest gebaut und sich gepaart. «Wie das mit zwei Männchen so ist, konnte aber keiner der beiden ein Ei legen.»

Keine Garantie für Erfolg

Also liess sich der Zoo etwas einfallen. Sie entdeckten ein Ei, das keinem der anderen Geier gehörte. Zuerst wurde es in einen Brutkasten gesetzt, anschliessend platzierte man das Ei in das Nest der beiden Männchen.

«Natürlich war es ein Risiko, da wir keine Garantie für den Erfolg hatten, aber wir dachten, das ist ihre Chance», sagt Van Tol. Und diese Chance nutze das Paar: Es brütete das Ei zusammen aus.

Fürsorgliche Eltern

Das Küken ist nun 20 Tage alt und die Geier umsorgen es wie fürsorgliche Elter: «Wie es bei den Geiern üblich ist, sind beide Elternteile für die Fütterung zuständig», erklärt der Zoowärter.

Für den Amsterdamer Zoo ist das geschlüpfte Geierbaby ein kleines Wunder. «Es ist die erste erfolgreiche Brut seit fünf Jahren.» Man hofft, den kleinen Geier irgendwann einmal in die Wildnis aussetzen zu können. «Es ist schön zu sehen, dass ein männliches Paar genauso gut auf ein Küken auspassen kann, wie ein heterosexuelles. Vielleicht sind sie, was die Pflege angeht, sogar noch fürsorglicher, als wir es uns gewohnt sind.»

