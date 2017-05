Szenebild aus "Alien: Covenant". Der Film hat am Wochenende die Spitze der Deutschschweizer Kinocharts übernommen. (Handout) © Pressebild

Wie in den USA hat «Alien: Covenant» an seinem Startwochenende auch in der Deutschschweiz die Führung in den Kinocharts übernommen. Etwa jeder vierte Kinogänger wählte das Horror-Sequel. «King Arthur» und «Guardians of the Galaxy Vol.2» rutschten um je einen Platz ab.