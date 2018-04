Sébastien Buemi fährt auf Platz 5

Buemi, der das Rennen in Paris im Vorjahr gewonnen hatte, vergab die Möglichkeit auf ein neuerliches Spitzenergebnis in Frankreichs Hauptstadt bereits im Qualifying. Dem Waadtländer war für das achte von zwölf Rennen der laufenden Saison nur Startplatz 8 geblieben. Auch aus dem Titelkampf dürfte sich Buemi verabschiedet haben. Sein Rückstand auf den führenden Vergne beträgt mittlerweile 77 Punkte.

Der aus der Pole-Position gestartete Vergne, in den Saisons 2012 bis 2014 für die Equipe von Toro Rosso in der Formel 1 tätig, feierte vor Heimpublikum seinen dritten Saisonsieg nach jenen in Chiles Kapitale Santiago und Punta del Este in Uruguay. Der vor drei Tagen 28 Jahre alt gewordene Franzose baute seine Spitzenposition in der Gesamtwertung auf den zweitplatzierten Briten Sam Bird auf 31 Punkte aus.

(SDA)